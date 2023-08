Cyprus Airways inaugura l’A220/300 di Airbus: una nuova era di viaggi sostenibili

Cyprus Airways ha recentemente dato il via ai suoi voli commerciali con l’Airbus A220, l’aereo di punta della sua flotta. Il volo inaugurale, identificato come CY310, è stato operato verso la capitale greca, Atene, una delle destinazioni più ambite nella rete di questa compagnia aerea.

I passeggeri di questo volo inaugurale hanno potuto godere di momenti di celebrazione fin dall’inizio, con il taglio della torta e la possibilità di scattare foto presso il gate di partenza dell’aeroporto di Larnaca. Le festività sono proseguite a bordo, dove i passeggeri sono stati accolti con un piccolo dono.

Sia il CEO della compagnia, Paul Sies, che il Chief Commercial Officer, Christos Limnatitis, hanno partecipato all’evento, accogliendo personalmente i passeggeri e accompagnandoli in questo volo di grande importanza.

Prima della partenza, Sies ha tenuto un breve discorso di benvenuto ai passeggeri della compagnia aerea, affermando che l’A220 avrebbe definito il nuovo standard dell’esperienza dei clienti di Cyprus Airways. Ha enfatizzato che l’aereo rappresenta per la compagnia un vantaggio strategico, trovando un equilibrio ottimale tra il comfort dei passeggeri, l’efficienza operativa e la sostenibilità.

L’A220 svolgerà un ruolo fondamentale nella realizzazione della nostra visione di un’esperienza di viaggio più verde, più sostenibile e un comfort superiore per i nostri clienti. Ogni volta che scegli di volare con l’A220 di Cyprus Airways, contribuisci a un’esperienza di viaggio più pulita.

Paul Sies, CEO della compagnia

In una recente conferenza stampa, Cyprus Airways ha assunto l’impegno, in collaborazione con Airbus e il governo cipriota, di utilizzare almeno il 10% di carburante per l’aviazione sostenibile. Questo impegno pone Cyprus Airways e l’industria dell’aviazione cipriota in una posizione di vantaggio rispetto ad altri paesi europei nel percorso verso operazioni a zero emissioni di carbonio.

Il Chief Commercial Officer, Christos Limnatitis, ha aggiunto che l’aereo A220-300, con 138 posti a sedere, offrirà ai passeggeri un comfort senza paragoni, grazie alla sua cabina spaziosa e silenziosa, ai vani portaoggetti superiori e ai sedili più larghi rispetto agli aerei a corridoio singolo. L’aereo vanta inoltre ampie finestre panoramiche e prese di ricarica personali, tra gli altri servizi.