Avianca Group sorprende nel secondo trimestre 2023: risultati superiori alle aspettative

Nel secondo trimestre del 2023, le compagnie aeree passeggeri affiliate di Avianca Group International Limited (AGIL) hanno superato le previsioni stabilite nel piano industriale. La società ha riportato un EBITDAR di 271,3 milioni di dollari, superando le previsioni di 88,7 milioni di dollari. La performance dei ricavi passeggeri è stata forte, con un ricavo di 6,5 centesimi per chilometro di posto disponibile, un aumento del 27,4% rispetto alle previsioni.

Il costo del passeggero per posto disponibile per chilometro escluso il carburante è stato di 3,9 centesimi, in calo del 14,6% rispetto all’anno precedente. Avianca ha generato 84,8 milioni di dollari di liquidità, raggiungendo un totale di 1.013,2 milioni di dollari al 30 giugno 2023.

Il CEO di Avianca, Adrian Neuhauser, ha evidenziato la solida esecuzione del piano industriale e il completamento del programma di densificazione narrowbody, che ha migliorato l’efficienza e ridotto l’impronta di carbonio. La società ha lanciato otto nuove rotte, portando il totale a 144 rotte in 71 destinazioni, migliorando l’esperienza del cliente.

Durante il trimestre, la capacità consolidata del Gruppo Avianca è aumentata del 22,1% su base annua, trasportando 7,7 milioni di passeggeri, un aumento del 17,7% su base annua. Nonostante la crisi del settore, Avianca ha continuato a sostenere la Colombia aumentando l’offerta domestica e ha trasportato 221.700 clienti Viva e Ultra.

I ricavi operativi totali del secondo trimestre sono aumentati dell’8,9% su base annua, raggiungendo 1.114,7 milioni di dollari. Le spese operative sono diminuite dell’11,0% rispetto all’anno precedente grazie alla strategia di ottimizzazione dei costi. L’EBITDAR è stato di 271,3 milioni di dollari, con un margine del 24,3%.

Avianca ha mantenuto un impegno per una struttura dei costi best-in-class e ha chiuso il trimestre con una flotta passeggeri di 122 aeromobili. La compagnia è stata riconosciuta come la più puntuale al mondo da Cirium. AGIL ha inoltre rafforzato la sostenibilità con la piattaforma “HOY” e ha ricevuto un alto punteggio per la gestione contro il cambiamento climatico dal Carbon Disclosure Project.