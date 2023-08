Tesla ha lanciato in gran segreto delle versioni più economiche delle Model S e Model X

Tesla ha introdotto silenziosamente sul mercato statunitense delle nuove versioni delle sue auto Model S e Model X che sono leggermente più accessibili rispetto ai modelli precedentemente in commercio. Queste nuove proposte, denominate varianti “Standard Range“, inizieranno ad essere in consegna negli Stati Uniti tra settembre e ottobre di quest’anno. Il prezzo del Model S Standard Range è fissato a 78.490 dollari, mentre il Model X Standard viene offerto a 88.490$. Questi prezzi non includono eventuali sconti legati agli incentivi statali.

Entrambi i prezzi sono sono inferiori di 10.000 dollari rispetto alle precedenti Model S e Model X entry-level. Al prezzo più basso corrisponde comunque un’autonomia inferiore rispetto alle altre versioni: il Model S Standard Range ha un’autonomia di 515km, mentre il modello di base raggiunge le 650 km. Inoltre, il nuovo EV impiega 3,7 secondi per accelerare da 0 a 60 mph, contro i 3,1 secondi del modello di base. Per quanto riguarda il Model X, il nuovo veicolo ha un’autonomia di 432 km, ben al di sotto delle 560 km del modello base, e impiega 4,4 secondi per raggiungere i 60 mph, contro i 3,8 secondi del modello base.

Electrek, notando la presenza delle versioni Standard Range sul sito di Tesla, ha sottolineato che non è chiaro se Tesla stia producendo specifici pacchi batteria per questi modelli o se stia semplicemente limitando via software le batterie che usa anche sugli altri modelli. Se la risposta fosse la seconda, Tesla potrebbe in futuro offrire ai clienti la possibilità di sbloccare una maggiore autonomia, ovviamente previo pagamento.