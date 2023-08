Rincari in autunno: nuova analisi di Assoutenti

Secondo un’analisi di Assoutenti, le famiglie italiane dovranno affrontare un rincaro medio di +1.601 euro a famiglia nel prossimo autunno. L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari è particolarmente evidente, con un incremento del 10,7% rispetto all’anno precedente. Questo porterà la spesa per cibi e bevande di una famiglia tipo ad aumentare di ben +205 euro nel periodo settembre-dicembre, rispetto allo stesso periodo del 2022.

Le famiglie dovranno inoltre fare i conti con altre spese in aumento. Ad esempio, con la riapertura delle scuole a settembre, si prevede un aumento di +50 euro per il corredo scolastico e +45 euro per i libri. Anche i costi legati agli spostamenti in auto subiranno un aumento a causa dei listini attuali dei carburanti, con una spesa totale di 103 euro in più nel quadrimestre.

La situazione potrebbe peggiorare anche per chi ha mutui da pagare. Se i tassi subiranno un ritocco dello 0,25% nelle prossime riunioni della Bce, le rate mensili dei mutui nel periodo settembre-dicembre potrebbero aumentare di circa +1.170 euro rispetto al 2022. Inoltre, ci si aspettano rincari anche nel settore della ristorazione, stimati in +28 euro, portando l’impatto complessivo a +1.601 euro.

Tuttavia, c’è una buona notizia in arrivo. A ottobre scatterà il paniere trimestrale anti-inflazione voluto dal Governo, che potrebbe abbattere i prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” del 10% durante i tre mesi di applicazione. Questo potrebbe portare a un risparmio potenziale di 4 miliardi di euro per le famiglie italiane.

Nel frattempo, i consumatori stanno già affrontando altri aumenti, come quelli delle assicurazioni abitative e per le auto. Le tariffe delle assicurazioni connesse alle abitazioni sono aumentate del +9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le tariffe delle assicurazioni Rc auto sono aumentate del +3,3% su base annua a luglio. Questi aumenti contribuiscono a rendere l’autunno una stagione di maggiori spese per le famiglie italiane.