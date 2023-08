Pinguini africani a rischio estinzione entro il 2035: allarmante previsione

La Two Oceans Aquarium Foundation ha allertato sulla necessità di adottare urgenti misure per evitare questa minaccia imminente.

I pinguini africani si trovano sull’orlo dell’estinzione, con una previsione allarmante che li vede scomparire entro il 2035. L’attuale andamento della loro popolazione testimonia la gravità della situazione: circa 500 coppie fertili svaniscono annualmente, mentre il loro totale si aggira a soli 11 mila individui. La Two Oceans Aquarium Foundation, un’organizzazione sudafricana per la conservazione della fauna, ha allertato sulla necessità di adottare urgenti misure per evitare questa minaccia imminente.

La specie coinvolta è il pinguino africano, noto anche come pinguino del Capo (Spheniscus demersus), che ha una distribuzione naturale esclusivamente in Sudafrica e Namibia. In passato, la loro presenza era più ampia, con milioni di coppie fertili, ma oggi questa cifra è diminuita drasticamente, rimanendo a soli 11 mila individui in calo. L’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha classificato questa specie come a rischio di estinzione, aggiungendola alla loro “lista rossa”.

La minaccia alla loro sopravvivenza è rappresentata principalmente dalla pesca intensiva e dalla crisi climatica. La popolazione di pesci di cui si nutrono, come sardine e acciughe, è crollata a causa delle condizioni ambientali alterate nell’oceano Pacifico. Inoltre, eventi climatici estremi, come tempeste e inondazioni, danneggiano l’habitat dei pinguini e provocano spesso la loro morte diretta. La crisi climatica e l’inquinamento del loro ambiente contribuiscono all’aumento delle malattie che li colpiscono, aumentando il rischio di estinzione.

La Two Oceans Aquarium Foundation sta agendo per evitare questa tragedia imminente. In collaborazione con il Florida Aquarium, il Georgia Aquarium e l’organizzazione australiana Zoos Victoria, stanno lanciando la campagna “Not on Our Watch”. L’obiettivo di questa iniziativa è esercitare pressioni sulle autorità per limitare la pesca e attuare un piano concreto per la conservazione dei pinguini africani. Questa collaborazione è una luce di speranza per la sopravvivenza di questa specie unica e affascinante.