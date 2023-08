American Horror Story 12: ecco la data d’uscita e il poster ufficiale

American Horror Story 12 ha una data d’uscita ed un poster ufficiale, gli appassionati della serie di Ryan Murphy ora possono sapere quando potranno vedere i nuovi episodi del telefilm cult: la data di arrivo su FX è quella del 20 settembre, mentre in Italia dovremo attendere novità da parte di Disney+.

Intanto ecco il poster ufficiale di American Horror Story 12.

Nell’immagine possiamo vedere Emma Roberts che stringe in grembo un inquietante ragno gigante. Tutto ciò ha a che fare con il romanzo che ha ispirato le nuove puntate: stiamo parlando di Delicate Condition.

Si tratta di un lavoro realizzato da Danielle Valentine, che negli Stati Uniti è in pubblicazione proprio durante questo mese. La storia segue una donna che si convince che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non avvenga mai.

Il romanzo Delicate Condition è stato descritto come un thriller avvincente, e siamo sicuri che Ryan Murphy ha saputo trarre da questa ispirazione qualcosa all’altezza delle aspettative.

