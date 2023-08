Starfield: la cronologia ufficiale svela la lore dell’atteso videogioco

Sappiamo che Starfield sarà un immenso gioco di esplorazione, in grado di catturare i suoi giocatori per tempi immemori nelle sue meccaniche e nei suoi sconfinati universi. Ma, a livello di storia, cosa possiamo aspettarci? Bethesda ha finalmente alzato il sipario sulla lore del suo attesissimo videogioco, per svelare le basi di una storia che si prospetta ricchissima. Lo fa pubblicando una timeline degli eventi principali che portano all’incipit del gioco: la trovate sul sito ufficiale, anche tradotta in italiano. Scrollate la pagina e la ritroverete in fondo.

La cronologia parte dal 2050, procedendo a grandi passi fino al 2328, anno in cui dovrebbe cominciare l’avventura. Gli antefatti ricordano, per certi versi, quelli delle grandi epopee di fantascienza spaziale coloniale, da Star Trek a Gundam, ma si evolvono in maniera assolutamente originale: nel 2050 (un futuro non così lontano, diremmo) l’umanità è finalmente giunta su Marte, formando le prime, vere, colonie spaziali entro il 2100, arrivando fino ad Alfa Centauri nell’arco di un altro mezzo secolo. Il tessuto sociale umano viene dunque sconvolto e nel 2159 viene costituita la cosiddetta Unione Coloniale. Unione che, tuttavia, non eviterà che le varie colonie possano farsi la guerra fra di loro, in un secolo denso di conflitti territoriali. La storia di Starfield, tuttavia, si svolge nel XXIV° secolo, e vi invitiamo a leggere il denso elenco di nomi e situazioni coinvolte sul sito ufficiale.

Questa la sinossi del gioco:

L’anno è il 2330. L’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ti unirai a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

Leggi anche: