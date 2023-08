Pokémon: proclamati i vincitori del campionato mondiale

I Campionati Mondiali Pokémon 2023 organizzati da The Pokémon Company International si sono conclusi ieri nella città di Yokohama, in Giappone, dopo tre giorni di sfide mozzafiato e amichevole competizione. I migliori Allenatori del mondo sono arrivati per partecipare al torneo più prestigioso di videogiochi Pokémon e del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC). L’evento di quest’anno ha visto come protagonisti i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il GCC Pokémon, Pokémon GO e Pokémon UNITE. L’evento premiere mondiale targato Pokémon ha riunito nel PACIFICO Yokohama Convention Center più di 10.000 giocatori e fan da ogni parte del mondo. I vincitori di ciascuna categoria possono essere visualizzati qui.

Nel corso delle cerimonie di chiusura di domenica sera è stata inoltre annunciata la sede dei Campionati Mondiali Pokémon 2024: l’anno prossimo, Allenatori provenienti da tutto il mondo si sfideranno a Honolulu, alle Hawaii.

Il nostro cuore va a tutti coloro che sono stati colpiti dai devastanti incendi nelle Hawaii. La nostra priorità è aiutare i bambini, le famiglie e le comunità colpite. Per offrire supporto ai soccorsi, The Pokémon Company International ha stanziato immediatamente una donazione di 200.000 dollari ai suoi partner di GlobalGiving, attraverso la Hawaii Wildfire Relief Fund.

ha dichiarato Colin Palmer, vicepresidente dei Premier Events in The Pokémon Company International.

Oltre a coronare i migliori giocatori competitivi di quest’anno e dare appuntamento all’anno prossimo alle Hawaii, sono stati rivelati nuovi dettagli sulle iniziative del marchio. Ecco i dettagli sugli annunci salienti:

I Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro e le carte Asso Tattico sono in arrivo nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Durante la cerimonia di chiusura del 13 agosto, The Pokémon Company group ha rivelato delle nuove carte e meccaniche per il popolare GCC Pokémon. A partire dall’autunno 2023, gli Allenatori potranno scoprire i Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro nel GCC Pokémon, tra i quali Lunaruggente-ex ed Eroeferreo-ex, nonché ammirare Fungofurioso e Falenaferrea in carte rare illustrazione. Inoltre, le carte ASSO TATTICO, originariamente introdotte nella serie Nero e Bianco, ritorneranno nel formato standard nel 2024. Ulteriori informazioni saranno disponibili prossimamente.

Durante le cerimonie di chiusura, sono stati anche rivelati nuovi dettagli su Il tesoro dell’Area Zero per Pokémon Scarlatto e/o Pokémon Violetto. Primi compagni d’avventura di giochi precedenti della serie Pokémon compariranno nel Bioterarium all’interno dell’Istituto Mirtillo, dov’è ambientata la Parte II: Il disco indaco. Il Bioterarium è una struttura che ospita una varietà di biomi (dai tropici ai mari ghiacciati) in cui molti Pokémon diversi vivono e prosperano nell’ambiente più adatto a loro. Gli Allenatori potranno anche lottare contro questi Pokémon, provare ad aggiungerli alla propria squadra e osservare l’effetto che ha su di loro il fenomeno Teracristal (ben noto a chi ha giocato a Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto). Inoltre, è stata annunciata la scoperta di un diciannovesimo teratipo ed è stato confermato il supporto al collegamento con Pokémon HOME. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

In programma anche l’arrivo di tre Pokémon in Pokémon UNITE: Blaziken, Mimikyu e Meowscarada. Blaziken scenderà in campo il 14 settembre e i dettagli sull’arrivo degli altri due Pokémon sull’Isola di Heos saranno comunicati prossimamente. Ulteriori informazioni su Pokémon UNITE sono disponibili qui.

The Pokémon Company International ha presentato una nuova serie animata intitolata Pokémon: Verso la cima in un’anteprima speciale tenuta l’11 agosto ai Campionati Mondiali Pokémon 2023. La storia di questa nuova serie segue le vicende di Ava e del suo Pokémon compagno, Oddish, mentre si fanno strada per eccellere nel mondo delle lotte competitive del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Fan di tutto il mondo possono guardare il primo episodio ora sul canale YouTube Pokémon ufficiale.

