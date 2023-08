L’IA in grado di rilevare gli incendi prima che divampino

Il Cal Fire, il Dipartimento della California che si occupa di preservare i boschi, ha svelato oggi un nuovo programma che utilizza l’AI per rilevare gli incendi boschivi. Realizzato in collaborazione con l’Università della California, il programma Alert California AI funziona grazie alle immagini catturate in tempo reale da 1.032 telecamere rotanti a 360 gradi e utilizza l’AI per “identificare anomalie all’interno delle riprese”. In caso di anomalie, notifica i servizi di emergenza e altre autorità per verificare se un potenziale focolaio necessita di intervento.

Lanciato a luglio, il programma Alert California AI ha già impedito almeno un potenziale incendio boschivo, come riportato da Reuters.

Lanciato a luglio, il programma ha già impedito almeno un potenziale incendio boschivo, come riportato da Reuters. Una delle telecamere ha registrato il principio di un incendio alle 3 del mattino nella remota Cleveland National Forest a est di San Diego. Grazie all’AI, l’incendio è stato individuato tempestivamente e un capitano dei vigili del fuoco è intervenuto, mobilitando circa 60 vigili del fuoco con l’ausilio di sette autopompe, due bulldozer, due autobotti e due squadre a terra. Le fiamme sono state estinte in soli 45 minuti.

Il sito web della tecnologia Alert California rivela che vengono utilizzate scansioni LiDAR effettuate da aerei e droni per creare informazioni tridimensionali precise sulle superfici oggetto d’interesse. Queste informazioni sono combinate con le caratteristiche fisiche delle varie specie di alberi per apprendere ulteriori dettagli sulla biomassa forestale e sul contenuto di carbonio della California. Il modello ML utilizza petabyte di dati dalle telecamere per distinguere il fumo da altre particelle presenti nell’aria.

Il sistema è stato sviluppato da ingegneri della UCSD utilizzando l’AI della società californiana DigitalPath. Negli ultimi quattro anni, la California ha investito oltre 20 milioni di dollari nel programma e prevede di incrementare gli investimenti per altri 3,5 milioni di dollari nell’immediato futuro.