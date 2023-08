Futurama 11: il teaser dell’episodio che fa da parodia a Dune

Tra i film più attesi della nuova stagione cinematografica ci sta anche la seconda parte di Dune, e Futurama 11 ha voluto omaggiare il lungometragig di Denis Villeneuve, e l’opera originale di Frank Herbert, con un episodio di cui è stato da poco presentato il teaser.

Ecco il filmato.

Nel video vediamo i protagonisti di Futurama doversela vedere con i vermi della sabbia che sono tra i character più iconici della storia di Dune. Il titolo originale dell’episodio è Parasites Regained.

In Italia Futurama 11 ha fatto il suo esordio sulla piattaforma streaming Disney+ il 24 luglio. I 10 episodi inediti dell’undicesima stagione sono adatti a tutti: i nuovi spettatori possono iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Nibbler, la storia segreta del cattivo Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Inoltre, c’è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della TV in streaming.