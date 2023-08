Bruce Lee: il teaser trailer dell’anime dedicato al mito delle arti marziali

Ecco il teaser trailer dell'anime House of Lee, che è incentrato sul personaggio di Bruce Lee.

L’ex attore e icona delle arti marziali Bruce Lee avrà il suo anime dedicato. Da poco è stato rivelato il teaser trailer del progetto realizzato da Shockunit Studio con il supporto di Shannon Lee, figlio del grande Bruce.

Ecco il trailer.

Si tratta di un cartone che mischia azione e fantasy, In House of Lee vedremo il celebre Bruce Lee assemblare un gruppo di persone per scontrarsi con delle forze oscure.

Shannon Lee ha dichiarato sul progetto:

L’animazione è un mezzo straordinario per raccontare una storia, e questo è un progetto veramente creativo in cui Bruce Lee può fare Bruce Lee. Sono così entusiasta delle possibilità di mischiare azione, fantasia, storia, cultura e creatività all’interno di questo progetto, e grazie a questo mezzo.

Sebbene Bruce Lee si stia affacciando con questo progetto al mondo degli anime, sono tanti i progetti e le serie celebri ispirate proprio al mito di Bruce Lee.

L’anime House of Lee vede lavorare in sinergia Bruce Lee Entertainment e Shockunit Studios. Il debutto è previsto per il 2024.