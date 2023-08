“Pokémon: Path to the Peak”: la web serie che racconta il gioco di carte attraverso gli occhi di una bambina

L’universo Pokémon non smette mai di sorprenderci. Se fino a oggi la Pokémon Company ha cercato di mantenere costante l’interesse per il suo gioco di carte collezionabili attraverso il rilascio periodico di nuove espansioni sempre più scintillanti ed ambiziose, ora l’azienda punta a conquistare un nuovo pubblico – una nuova generazione di appassionati – grazie ad un’interessante nuova web serie animata.

“Pokémon: Path to the Peak” narra la storia di una giovane ragazza che scopre per la prima volta il mondo affascinante delle carte Pokémon. Attraverso le sue avventure, i telespettatori possono imparare le regole del gioco, familiarizzando con le strategie e immergendosi nel mondo colorato e dinamico dei Pokémon. Sulla carta si tratta di una strategia di marketing vincente, che unisce intrattenimento e informazione sul mondo delle carte collezionabili dei Pokémon.

La serie è già disponibile su YouTube ed è ovviamente completamente gratuita. Gli episodi hanno una durata media di circa 10 minuti.

L’idea alla base di “Path to the Peak” sembra chiara: coinvolgere non solo i bambini, ma anche gli adulti nostalgici, che hanno conosciuto Pokémon nella loro infanzia e che ora potrebbero essere tentati a riscoprire il gioco di carte. Trovate il primo episodio della serie in calce a questa news: