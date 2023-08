Microsoft stacca la spina a Cortana: non è più supportata nemmeno su Windows 11

Microsoft ha annunciato la fine del supporto per l’assistente virtuale Cortana su Windows 11. Questa decisione arriva tre anni dopo che la società ha interrotto le applicazioni Cortana per iOS e Android.

Se provi a lanciare Cortana su Windows 11, apparirà una notifica che informa gli utenti dell’interruzione del servizio e fornisce un link a un articolo di supporto riguardante il cambiamento. La stessa sorte toccherà a Cortana in applicazioni come Teams mobile, Microsoft Teams Display e Microsoft Teams Rooms – in questo caso l’interruzione è prevista per l’autunno del 2023. Tuttavia, secondo quanto riferito da Microsoft, la versione di Cortana all’interno di Outlook mobile rimarrà attiva.

Cortana è nata come assistente digitale per il sistema operativo Windows Phone. In altre parole, era stata pensata come una risposta a Siri di Apple. Poi è stata integrata anche in Windows 10 nel 2015. Nonostante una sua profonda integrazione nella barra delle applicazioni di Windows 10, e una grande rivisitazione per iOS e Android, non è riuscita a tenere testa a concorrenti come Alexa o Google Assistant. Già nel 2019, il CEO di Microsoft, Satya Nadella, aveva ammesso che Cortana stava perdendo terreno rispetto ai suoi concorrenti.

Il vuoto lasciato da Cortana verrà riempito molto rapidamente. Microsoft ora sta sviluppando Windows Copilot, un nuovo servizio basato su IA e alimentato da Bing Chat che farà la sua comparsa in una nuova barra laterale: potrà controllare le impostazioni di Windows, rispondere a domande e molto altro.