YouTube dichiara guerra allo spam: stop ai link sotto ai video brevi

YouTube ha riconosciuto di avere un problema con lo spam, in particolare riguardo alla sua funzione Shorts, introdotta da due anni. In un tentativo di risolvere questa problematica, la piattaforma ha annunciato che disattiverà i link nelle descrizioni, nei commenti e nel feed verticale dedicato agli Shorts. Inoltre, sarà eliminata la possibilità di cliccare sulle icone dei social media presenti nelle immagini di copertina dei canali, visualizzate dal desktop. Questi cambiamenti verranno implementati a partire dal 31 agosto.

Sebbene YouTube assicuri che non renderà tutti i link non cliccabili, l’azienda ha dichiarato che siccome le strategia degli spammer sono in rapida evoluzione, la piattaforma dovrà adottare una serie di misure preventive per “endere più difficile per truffatori e spammer ingannare o truffare gli utenti tramite link”.

Parallelamente, dal 23 agosto, YouTube introdurrà nuovi link nei canali dei creatori: accanto al pulsante “Iscriviti” apparirà un grande pulsante cliccabile che potrà indirizzare gli utenti verso siti di merchandising o verso gli account social.

Oltre ai link, YouTube si sta impegnando per ridurre il numero di account falsi che si spacciano per altri. La piattaforma sta migliorando le strategie per individuare e rimuovere tali account. Secondo quanto riferito da YouTube, nel primo trimestre del 2023, i profili rimossi a causa di impersonificazione sono aumentati del 35% rispetto allo stesso periodo del 2022.