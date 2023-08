Men in Black: Will Smith inizialmente non voleva fare il film

Ecco le parole di Will Smith su come Steven Spielberg lo abbia convinto a partecipare a Men in Black.

Will Smith ha raccontato di recente com’è nata la sua partecipazione a Men in Black, considerando che l’attore ha rivelato che, inizialmente, non aveva intenzione di lavorare al progetto. Dopo Independence Day, non aveva voglia di fare un altro film sugli alieni.

Ecco le sue parole:

James Lassiter aveva scelto Men in Black. In un certo senso capivo il progetto, ma non volevo fare Men in Black. Era l’anno successivo dopo aver fatto Independence Day, quindi non volevo fare due film sugli alieni uno dopo l’altro. Però Steven Spielberg fece mandare un elicottero per me, voleva che ne parlassimo. Ci ritrovammo a parlare a casa sua, e mi convinse già al ‘ciao’.

Steven Spielberg ha convinto Will Smith a partecipare a Independence Day così come il personaggio di Renée Zellweger è stata riconquistata dal Jerry Maguire di Tom Cruise: è bastato un ‘ciao’.

Ricordiamo che Men in Black è divenuto un vero e proprio cult tra i film blockbuster degli anni Novanta, ed è stato in grado di generare due sequel ed un reboot.