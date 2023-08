Il paradosso: i bot sono più bravi degli umani a risolvere i captcha

Una recente ricerca ha rivelato che i bot sono notevolmente più efficienti degli esseri umani nel superare i test Captcha, uno strumento di sicurezza ampiamente utilizzato su numerosi siti web proprio per contrastare… i bot.

In uno studio pubblicato da The Independent, gli scienziati hanno valutato 200 dei siti web più popolari e hanno scoperto che 120 di questi utilizzavano ancora il sistema Captcha come misura di sicurezza. L’obiettivo dello studio era di valutare l’efficacia di tali test di fronte all’avanzata tecnologia dei bot pià recenti.

Coinvolgendo 1.000 partecipanti online di diverse estrazioni, età, sesso e livello di istruzione, gli scienziati hanno monitorato la loro capacità di risolvere 10 test Captcha. I risultati hanno mostrato una netta superiorità dei bot rispetto agli umani. Mentre alcuni test Captcha richiedevano tra i nove e i 15 secondi per essere risolti dagli umani, con un’accuratezza che variava tra il 50 e l’84%, i bot riuscivano a decifrarli in meno di un secondo, avvicinandosi alla perfezione. “L’accuratezza dei bot varia tra l’85 e il 100%, con la maggior parte che supera il 96% dei test. Questo supera notevolmente l’intervallo di accuratezza umana che abbiamo osservato, che va dal 50 all’85%”, hanno scritto gli scienziati.

Queste scoperte mettono in luce una crescente preoccupazione per la sicurezza online. I test Captcha sono stati progettati come uno strumento per distinguere gli utenti reali dai programmi automatizzati, prevenendo azioni indesiderate come l’invio di spam o l’accesso non autorizzato. La ricerca evidenzia come questo strumento di difesa sia diventato ormai completamente obsoleto.