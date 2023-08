Giornata mondiale del leone: il WWF avverte che le popolazioni sono in pericolo

La preservazione degli habitat dei leoni, come le foreste, non solo è cruciale per la loro sopravvivenza, ma contribuisce anche alla cattura di carbonio.

La Giornata mondiale del leone, celebrata annualmente il 10 agosto, porta alla luce la drammatica situazione di questa iconica specie. Nonostante la sua forza leggendaria, il leone sta affrontando una crisi di sopravvivenza. Il Fondo Mondiale per la Natura (WWF) lancia un allarme, rilevando che le popolazioni di leoni in Africa hanno subito un decremento del 43% negli ultimi 20 anni. Questa specie, un tempo diffusa in vasti territori, ha perso il 90% del suo habitat originario, passando da 200.000 individui all’inizio del XX secolo a meno di 30.000 attualmente.

L’analisi dei dati più recenti rivela che solo in sette dei 27 paesi africani in cui è presente si trovano popolazioni di leoni con più di mille individui. La specie è classificata come “vulnerabile” dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ed è ormai estinta in 26 dei paesi in cui un tempo era presente. In un sforzo per arginare questa crisi, il WWF sta adottando un approccio innovativo per il monitoraggio delle popolazioni di leoni nel Parco Nazionale di Tsavo, in Kenya. Questo metodo, chiamato Secr (Spatially Explicit Capture-Recapture), utilizza migliaia di immagini di leoni per identificare individualmente gli esemplari e stimare il numero totale in un’area.

Diverse minacce gravano sulla sopravvivenza del leone. Tra queste, la degradazione dell’habitat, la riduzione delle prede disponibili, i conflitti con gli esseri umani e il bracconaggio, che alimenta il commercio illecito di parti del corpo dei leoni, come le pellicce. Inoltre, l’accoppiamento tra consanguinei sta erodendo la diversità genetica a causa dell’isolamento di popolazioni frammentate e sempre più piccole. Attualmente, il leone occupa soltanto il 10% del suo habitat originario, ostacolando la dispersione dei giovani individui in nuove aree e la diffusione dei geni.

La preservazione degli habitat dei leoni, come le foreste e le savane alberate, non solo è cruciale per la loro sopravvivenza, ma contribuisce anche alla cattura di carbonio, avvantaggiando la lotta contro il cambiamento climatico. La Giornata mondiale del leone ci ricorda l’importanza di proteggere questa specie iconica e ci spinge a intensificare gli sforzi di conservazione per garantire un futuro migliore per i leoni e gli ecosistemi in cui vivono.