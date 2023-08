Disney+: dall’1 novembre arriva l’abbonamento con pubblicità

Ecco il nuovo piano per gli abbonati italiani di Disney+, che dall'1 novembre introdurrà l'abbonamento con pubblicità.

Così come ha fatto Netflix, anche Disney+ lancerà l’abbonamento con pubblicità, e lo farà dall’1 novembre di quest’anno. Si tratta di un’opzione già attiva negli Stati Uniti, che nei prossimi mesi arriverà nel nostro Paese. Il costo dell’abbonamento sarà di 5,99 euro al mese.

Dal 1° novembre, il nuovo piano di abbonamento Standard con pubblicità di Disney+, in aggiunta a quelli Standard e Premium, sarà disponibile nel Regno Unito, e poi in Francia, Germania, Svizzera, Italia, Spagna, Norvegia, Svezia e Danimarca.

Jan Koeppen, President of The Walt Disney Company EMEA, ha dichiarato a riguardo:

L’introduzione del piano con pubblicità segna la prossima evoluzione di Disney+ in Italia, in quanto offriamo una scelta più ampia ai nostri clienti e ai nostri partner pubblicitari di livello mondiale. Disney+ vuole continuare a distinguersi nell’attuale panorama dello streaming offrendo un valore ineguagliabile, serie televisive esclusive e film di successo all’interno di un’esperienza semplice e senza confini.

I clienti con un abbonamento Disney+ attivo potranno mantenere l’abbonamento attuale che sarà rinominato Disney+ Premium, oppure potranno scegliere di passare al Piano Standard o al Piano Standard con pubblicità a partire dalla fine del periodo di fatturazione.

