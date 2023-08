YouTube: disattivi la cronologia di visualizzazione? Ecco come cambia la homepage

Oggi YouTube ha annunciato un importante cambiamento che riguarda gli utenti che hanno scelto di disattivare la cronologia di visualizzazione dei contenuti. La homepage verrà completamente stravolta, diventando molto più minimal.

A partire da oggi, il feed principale del servizio video non verrà visualizzato per coloro che hanno disattivato la cronologia di visione, oppure non hanno una “cronologia di visualizzazione significativa” – magari perché hanno appena creato un account. Il cambiamento offrirà un’esperienza di navigazione più snella e pulita: la nuova UI mostra solo la barra di ricerca e il menu di guida.

“A partire da oggi, se hai disattivato la cronologia di visione di YouTube e non hai una cronologia di visualizzazione significativa, le funzioni che richiedono la cronologia di visione per fornire raccomandazioni video saranno disattivate, come il feed principale di YouTube”, ha scritto l’azienda in un post sul blog oggi. “Questo significa che a partire da oggi, il tuo feed principale potrebbe apparire molto diverso: potrai vedere la barra di ricerca e il menu di guida a sinistra, senza un feed di video consigliati, consentendoti quindi di cercare più facilmente, sfogliare i canali a cui sei iscritto ed esplorare le schede degli argomenti.”

YouTube afferma che i cambiamenti appariranno “gradualmente, nei prossimi mesi”. L’azienda descrive questa mossa come un modo per “rendere più chiaro quali funzionalità di YouTube si basano sulla cronologia di visualizzazione per fornire raccomandazioni video e semplificare l’esperienza per coloro che preferiscono cercare invece che sfogliare le raccomandazioni.”