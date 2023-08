La Disney vuole usare l’IA per tagliare i costi dei film, con buona pace di attori e sceneggiatori in sciopero

La Walt Disney Company ha creato una task force per approfondire l'applicazione delle IA in ogni sua divisione: dai parchi a tema ai film, passando per il marketing.

La Walt Disney Company ha creato una task force per indagare le potenziali applicazioni dell’intelligenza artificiale in tutte le sue diverse unità aziendali, secondo quanto riportato da Reuters. L’azienda spera di poter usare le IA per abbattere i costi e offrire un servizio migliore ai suoi clienti. Come scrive Ars Technica, la creazione della task force avviene proprio durante gli scioperi indetti dai sindacati degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood che, tra le altre cose, chiedono maggiori tutele davanti al rischio che i loro lavoro venga svalutato dall’uso delle IA.

Tra gli usi previsti, Disney spera che l’IA possa contribuire ad abbassare i costi di produzione dei suoi film, che ormai hanno raggiunto cifre proibitive. Disney spende sempre più frequentemente oltre 300 milioni di dollari per realizzare i suoi blockbuster più ambiziosi, con l’ovvia conseguenza che andare in pari (e ancor più fare profitti) sta diventando difficilissimo: la Sirenetta e Indiana Jones 5, entrambi con incassi altamente sotto le aspettative di Disney, sono ancora una ferita apertissima.

Oltre ai film, l’IA potrebbe migliorare anche il supporto al cliente e creare interazioni uniche all’interno dei parchi a tema Disney. Nel 2021, Disney ha presentato Groot, un robot alimentato dall’IA in grado di muoversi liberamente e basato sul personaggio Marvel, che può interagire con i visitatori dei parchi.

Attualmente, il sito web di Disney elenca diverse posizioni aperte destinate proprio ad ingegneri e programmatori esperti nel campo delle IA e dell’apprendimento automatico. Gli annunci spaziano da posizioni aperte nella divisione effetti speciali, ai parchi tematici, passando per il team che si occupa di marketing. Tra le altre cose, Disney spera di sviluppare un sistema pubblicitario basato sull’IA.

Tre fonti hanno dichiarato a Reuters che l’obiettivo della task force sull’IA, che è stata creata prima dello sciopero degli scrittori del WGA, è quello di creare applicazioni di IA generativa in-house e di collaborare anche con alcune startup esterne.