Buone notizie dalla Grande Barriera Corallina: fase di ripresa e recupero

Le meraviglie e le preoccupazioni della Grande Barriera Corallina sono al centro di un nuovo studio dell’Australian Institute of Marine Science (AIMS). I risultati, pubblicati oggi, rivelano sia segnali di recupero che cause di preoccupazione per questo eccezionale ecosistema. Il rapporto annuale dell’AIMS sulle condizioni della barriera corallina per il 2022/23 ha rilevato che mentre alcune barriere coralline hanno continuato a riprendersi, l’aumento della loro copertura di coralli duri è stato compensato dalla perdita di coralli in altre barriere. La maggior parte delle scogliere ha subito poche variazioni nella copertura corallina. Questo dato fa seguito al rapporto dello scorso anno, che vedeva le regioni settentrionali e centrali registrare la più alta copertura di coralli da quando l’AIMS ha iniziato il monitoraggio 37 anni fa. Le pause nella ripresa nelle regioni settentrionali e centrali sono dovute in parte all’evento di sbiancamento di massa dei coralli del 2022. Un numero ridotto di stelle marine mangiatrici di corallo e un ciclone nel gennaio 2022 hanno contribuito alla perdita di corallo nella regione settentrionale. I continui focolai di stelle marine e le malattie dei coralli hanno mantenuto la copertura corallina simile ai livelli dello scorso anno nella regione meridionale, mentre lo sbiancamento ha avuto un ruolo minore. Il direttore del programma di ricerca dell’AIMS, dottor David Wachenfeld, ha dichiarato che, sebbene la continua ripresa di alcune barriere coralline sia una buona notizia, la pausa nella ripresa dimostra che anche eventi di sbiancamento di massa relativamente più lievi hanno conseguenze per la barriera corallina. Gli esperti sottolineano l’importanza di ridurre le emissioni di gas serra e adottare strategie di gestione per preservare questa meraviglia marina e la sua biodiversità.

L’AIMS monitora costantemente lo stato della barriera corallina, fornendo preziose informazioni ai responsabili delle politiche, ai gestori e ai ricercatori. Gli studi comprendono il monitoraggio della copertura dei coralli duri, delle stelle marine, del livello di sbiancamento dei coralli e delle popolazioni ittiche. Nonostante le sfide, i ricercatori sono ottimisti sul futuro della barriera corallina. Attraverso strategie di protezione e azioni globali contro il cambiamento climatico, c’è ancora la possibilità di preservare questo tesoro naturale per le future generazioni.