Avowed inizialmente doveva essere un multyplayer cooperativo

In occasione del suo ventesimo anniversario, Obsidian ha pubblicato un lungo documentario sulla storia del team che svela un dettaglio interessante su Avowed. L’atteso GDR ambientato nel mondo di Pillars of Eternity inizialmente sarebbe dovuto essere un multyplayer cooperativo. Questo prima che l’acquisizione da parte di Microsoft cambiasse le carte in tavola facendolo tornare un single player.

Come emerge dal documentario, Avowed è sempre stato un progetto molto importante per Obsidian. Con questo titolo il team ha cercato di concentrare tutta quella che è la sua personale visione dell’RPG fantasy in prima persona, cercando di trovare un perfetto equilibrio tra quanto sperimentato in Pillars of Eternity e altre novità in grado di attrarre una nuova utenza.

Obsidian talks about Avowed: • Avowed had a co-op focus early in development, now changed to a traditional Obsidian singleplayer RPG

• Avowed is Obsidian's version of what a fantasy first-person RPG is

• Finding the right balance between taking things from Pillars of Eternity… pic.twitter.com/SAbWQiUOVe — Klobrille (@klobrille) August 8, 2023

Avowed promette, infatti, profondi sistemi di gestione ruolistica, una grande quantità di contenuti narrativi incentrati su personaggi, società e fazioni, il tutto condito da tutte quelle caratteristiche che hanno reso grandi le produzioni di Obsidian. “Avowed è l’estensione naturale di tutte le cose a cui teniamo come studio, di tutte le cose in cui siamo bravi“ha riferito il team.

Ricordiamo che Avowed è stato annunciato in occasione dell Xbox Game Showcase del 2020 ed è in produzione dal 2019. Sviluppato in Unreal Engine 5, il gioco sarà ambientato ad Eora, lo stesso mondo fantasy di Pillars of Eternity. Ovviamente, non sarà necessario aver giocato ai due titoli della saga per godere dell’esperienza di Avowed, ma ci saranno comunque dei riferimenti a personaggi, situazioni e ambientazioni del titolo di Obsidian.

Avowed sarà disponibile durante il 2024 per PC e Xbox Series X/S.