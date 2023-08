Zerocalcare: esistono sul web fanfiction a tema erotico

Fumettologica ha realizzato un approfondimento su un fenomeno web che forse era sfuggito anche agli appassionati stessi di Zerocalcare: esistono delle fanfiction a tema erotico dedicate al fumettista di Rebibbia.

Vi proponiamo qui di seguito alcune immagini che mostrano dei dettagli eloquenti su quanto il mondo di Zerocalcare si sia incrociato in alcuni ambienti con il disegni erotico.

Mentre questo è un omaggio fatto a Secco.

EDIT ★ a pedido edité a Secco con esta canción, créditos por el arte a @Jacocoon_ (DIBUJA HERMOSOOOOO😭😭😭😓)#zerocalcare #cuartetodenos pic.twitter.com/f3Mb5tXhdK — ୨୧ luhh (@alterwea) August 2, 2023

Sembra che a realizzarli siano stati soprattutto i fan sudamericani di Zerocalcare, ed in prevalenza messicani. I disegni e le fanfiction provengono in gran parte da Questo mondo non mi renderà cattivo.

Zerocalcare si trova a portare su un altro campo anche il suo rapporto con Secco. Si tratta però di disegni che non vanno a sfociare nel porno vero e proprio, e si mantengono rispettosi nei confronti del fumettista di Rebibbia.

Del resto Zerocalcare dopo il suo approdo su Netflix è divenuto una figura ancora più mainstream in Italia, e conosciuta a livello internazionale. Lo stesso Michele Rech ha parlato di come ci siano alcune comunità straniere, come in Spagna, in cui il suo nome giri abbastanza, e dove Strappare Lungo i Bordi e Questo Mondo non mi renderà cattivo sono divenuti dei successi.