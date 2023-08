Total War: WARHAMMER III, arriva la grande espansione Shadows of Change

SEGA Europe Limited e The Creative Assembly Limited hanno annunciato oggi, con un apposito trailer, che il pacchetto DLC Shadows of Change per Total War: WARHAMMER III sarà disponibile dal 31 agosto. Shadows of Change introduce 3 nuovi Lord leggendari in Total War: WARHAMMER III (il Mutaforma per Tzeentch, Yuan Bo per il Grande Catai e Madre Ostankya per il Kislev) e comprende anche nuove speciali meccaniche di campagna, nuove unità e nuove abilità da utilizzare in battaglia.

Il Mutaforma, l’Ingannatore di Tzeentch (Tzeentch):

Il Mutaforma è un maestro dei sotterfugi capace di assumere molte identità. La sua specialità è fondare culti negli insediamenti, allo scopo di manipolarli così da portare avanti i suoi piani. Egli fa ricorso a furti d’identità, scherzi e inganni per distruggere lentamente le alleanze altrui e alimentare i conflitti, come per esempio con i Conti Elettori, che potrebbe spingere verso una guerra civile così da far crollare l’Impero dall’interno.

Meccaniche: Questo incubo di Tzeentch non cerca di conquistare la mappa, ma solo di creare opportunità che permettano ai suoi complotti di avere successo. I complotti minori sono la tipologia più comune e includono anche l’instaurazione di culti nelle città nemiche. Questi possono sfociare in Grandi complotti, che permettono, per esempio, di spingere due fazioni ad attaccarsi. Entrambe queste tipologie di complotti gettano le basi per la messa in atto del Complotto supremo, un’ultima, insidiosa trama che mira a seminare la discordia totale e ad assicurare il predominio di Tzeentch.

Unità del Mutaforma:

Gli Scribi Blu – Incaricati di raccogliere ogni briciolo di sapere proibito e ogni frammento di incantesimo esistente, P’tarix e Xirat’p fanno piovere raffiche casuali di morte arcana mentre sorvolano il campo di battaglia sul loro Disco di Tzeentch.

Tzaangor – Fanteria che colpisce e fugge e il cui potere aumenta man mano che vengono lanciati incantesimi nelle sue vicinanze.

Coccatrici – Mostruosità alate che sputano acido e avvelenano i nemici circostanti.

Bestia del Cambiamento Mutalith – Un abominio dotato di tentacoli e alla cui schiena è ancorato un globo di pura magia; il Mutalith è un mostro di carne corrotta che lancia attacchi magici devastanti.

Yuan Bo, il Drago di Giada (Grande Catai):

Leader della Corte di Giada e Carnefice dell’Imperatore. A prima vista, un burocrate ossessivo. Sotto questa maschera innocua, tuttavia, si cela una spia talentuosa, un lancia incantesimi formidabile e un guerriero ferocissimo capace di sbaragliare in corpo a corpo, e in uno contro uno, Eroi e Lord nemici.

Meccaniche: Maestro delle arti magiche e di governo, lo scopo di Yuan Bo è potenziare la Bussola di Wu Xing per rafforzare le differenti regioni del Catai contro le invasioni nemiche. Egli può sfruttare la sua profonda influenza negli affari di stato per completare la costruzione di edifici in un singolo turno, per seminare discordia diplomatica e far muovere i suoi eserciti in territorio nemico senza impedimenti o per reprimere la corruzione così da stroncare sul nascere la minaccia dell’instabilità. Abbracciare la disarmonia e creare opportunità è il suo mantra.

Unità di Yuan Bo:

Leone di Giada – Un’unità di mostri che ricaricano le tue riserve di Venti della Magia nel pieno della battaglia, balzando e calciando i nemici del Catai e investendoli con attacchi magici infuocati.

Leone di Giaietto – Un’unità di mostri anti-magia che, pur potenziando i lancia incantesimi alleati, provocano incidenti di lancio ai maghi nemici e rispediscono al mittente i tiri delle unità a distanza avversarie.

Uomini corvo di onice – Servitori alati dell’Imperatrice della Luna che eccellono nel combattimento corpo a corpo.

Generale Celeste – Un nuovo Lord che si distingue come un feroce leader di prima linea, abbattendo i nemici con un possente martello da guerra.

Madre Ostankya, Figlia della Foresta (Kislev):

Una strega vendicativa che dimora negli antichi Oblast del vecchio Kislev, costantemente alla ricerca di Maledizioni Proibite con cui accrescere il suo potere. Dietro il suo aspetto fragile si cela un essere di terrificante potenza arcana che infesta gli incubi dei bambini kisleviti e che sfrutta l’ira della natura per creare maledizioni e incantesimi devastanti.

Meccaniche: La missione di Madre Ostankya è recuperare le Maledizioni Proibite, la più potente delle quali è la sfuggente Maledizione della Rovina. Sconfiggi i loro custodi e fai incetta di ninnoli, prelevandoli dai corpi dei tuoi nemici, per combinarli nella Capanna della strega e creare potenti incantesimi infusi di magia ancestrale.

Unità di Madre Ostankya:

Strega Megera – Un’Eroina leggendaria che si sposta rapidamente per il campo di battaglia scagliando incantesimi a bordo di un carro.

Incarnazione Elementale delle Bestie – Un gigantesco avatar di ferocia che incanala le energie del Sapere delle Bestie per terrorizzare e massacrare i nemici.

Cose nei Boschi – Fanteria di assassini, rapidi e animaleschi, che eccellono soprattutto quando combattono nei boschi.

Akshina Ranger – Schermagliatori rivestiti di pellicce d’orso capaci di nascondersi in piena vista e che sono più efficaci quando combattono nelle foreste.

Per tutti i possessori di Total War: WARHAMMER III, è disponibile l’Eroe leggendario Aekold Helbrass. Dopo essere stato inseguito fino al limitare delle Desolazioni del Caos ed essere stato salvato in punto di morte, Aekold è rinato come Campione di Tzeentch. La Patch 4.0 include anche diverse migliorie alle guarnigioni e all’IA nella campagna, nonché nuovi capisaldi per le fazioni storiche e impostazioni di difficoltà ampliate. Preordinare Shadows of Change prima dell’uscita permette di accedere a uno sconto del 10%. Per ulteriori informazioni, visitate il blog di Total War.

