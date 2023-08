Rivoluzione nella diagnosi del cancro: L’IA predice l’origine dei tumori per trattamenti mirati

La predizione dell'origine dei tumori con AI: Innovazione del Dana-Farber Cancer Institute per migliorare le terapie in pazienti complessi

Un’ innovativa tecnologia, basata sull’intelligenza artificiale, potrebbe identificare da dove ha avuto origine un tumore. Questo è esattamente ciò che i ricercatori del Dana-Farber Cancer Institute stanno cercando di realizzare con il loro strumento di intelligenza artificiale chiamato OncoNPC. Il cancro, lo sappiamo bene, è una malattia complessa, e spesso la sua origine primaria può essere difficile da individuare. In circa il 3-5% dei casi di cancro, i medici non riescono a determinare da quale parte del corpo il tumore ha avuto inizio. Questo può portare a sfide notevoli nella scelta dei trattamenti, poiché molti farmaci sono specifici per un certo tipo di cancro. Ecco dove entra in gioco OncoNPC. Questo strumento si basa su dati di sequenziamento genico dei tumori e utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere da dove potrebbe essere originato un tumore. L’obiettivo è aiutare i medici a prendere decisioni più informate quando le diagnosi tradizionali non sono sufficienti. Attualmente, questo tipo di diagnosi può lasciare poche opzioni terapeutiche. Ma con l’aiuto di OncoNPC, i medici potrebbero essere in grado di scegliere trattamenti che potrebbero migliorare la sopravvivenza del paziente. Il dottor Alexander Gusev del Dana-Farber spiega che OncoNPC potrebbe essere una “spinta” nella giusta direzione.

Ma come funziona OncoNPC?

I ricercatori hanno addestrato un modello di intelligenza artificiale utilizzando i dati genetici e clinici di migliaia di pazienti con tumori noti. Questo modello è stato progettato per essere trasparente e comprensibile, consentendo ai medici di fidarsi delle previsioni che fornisce. I risultati sono stati sorprendenti. OncoNPC ha dimostrato di poter prevedere con precisione l’origine di molti tipi di tumori, inclusi quelli metastatici. Il modello ha fatto previsioni corrette in più del 40% dei casi. Anche se è ancora in fase di studio e non è stato testato in un contesto clinico, l’idea di utilizzare l’intelligenza artificiale per migliorare la diagnosi e il trattamento del cancro rappresenta una prospettiva entusiasmante.