PS5: Sony ha lanciato i test per lo streaming dei giochi PS5 in 4K

Sony lancia la versione beta del servizio in streaming dei giochi PS5 in 4K, al momento riservata ad alcuni utenti su invito.

In queste ore, Sony ha lanciato la beta pubblica del servizio di streaming dei giochi PS5. Come riportato da The Verge, alcuni abbonati al servizio PlayStation Plus Premium hanno ricevuto un invito per testare la nuova funzionalità, con tanto di streaming in 4K.

Si tratta di una novità assoluta per quanto riguarda il cloud gaming di Sony, visto che per ora l’abbonamento a PS Plus permette di giocare in streaming a una selezione dei videogiochi delle precedenti generazioni, ma non a quelli PS5.

Al momento non è chiaro se la risoluzione in 4K si riferisca alla risoluzione di rendering o alla risoluzione dell’immagine finale. In ogni caso entrambe le opzioni risultano interessanti poiché andrebbero a ridurre tutti quegli gli artefatti grafici che esistono soprattutto nel cloud gaming, a causa della difficoltà di comprimere correttamente il flusso di dati.

Alcuni utenti, nello specifico, riferiscono che lo streaming può essere impostato a 720p, 1080p, 1440p o 2160p, con il caricamento dei salvataggi personali relativi ai vari giochi posseduti da cloud.

Anyone else get invited to try the new #PS5 game cloud streaming preview / beta? Just got an email inviting me to download the latest beta system software but also to try the ability to stream PS5 games….#PlayStation pic.twitter.com/3KNDYpDXzW — rdmetz (@rdmetz) August 7, 2023

Una feature non da poco, visto e considerato che le prime versioni dello streaming di PS Now non permetteva di farlo con diversi titoli. Sembra, inoltre, che i giochi disponibili in test siano stati selezionati dal catalogo dei titoli e dalle versioni in prova esclusive per PS Plus Premium, dunque possiamo è probabile che una volta disponibile il servizio ci permetta di avere accesso a tutto il catalogo.

Secondo quanto riportato da un utente sul forum ResetEra, infatti, al momento è possibile giocare in streaming a giochi come God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West, Fortnite, Returnal, Demon’s Souls, Death Stranding e Fortnite, oltre che le versioni di prova di Demon Slayer e Resident Evil: Village.

Per il momento non sono state rilasciate informazioni più dettagliate riguardo al periodo di lancio. Sony ha riferito che presto rivelerà maggiori dettagli su questa nuova funzionalità.

