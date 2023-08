Iliad Presenta Flash 180: il 5G non è mai stato così conveniente, solo 9,99€/mese

Iliad, sempre più protagonista di rilievo nel settore della telefonia mobile, ha svelato una proposta che sta per trasformare il panorama della connettività 5G in Italia. Questa nuova offerta, chiamata Flash 180, è aperta a tutti, inclusi i clienti mobili esistenti. C’è tempo fino al 14 settembre per aderire.

Il cuore dell’appeal di Flash 180 risiede nel suo pacchetto completo. A un prezzo incredibilmente competitivo di 9,99 euro al mese, i sottoscrittori ottengono l’accesso a 180 GB di dati per navigare in internet usando la rete 5G, insieme a minuti e SMS illimitati. Iliad adotta un approccio orientato al cliente impegnandosi a mantenere invariati questi termini vantaggiosi a tempo indeterminato. In altre parole, i sottoscrittori non dovranno preoccuparsi di aumenti di tariffe ingiustificati in futuro.

In un’infografica, Iliad confronta la sua proposta con quella degli operatori rivali Vodafone, TIM e WindTre. Morale? Flash 180 è di gran lunga il pacchetto con connettività 5G più economico in Italia. Quantomeno per il momento.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che la finestra per cogliere questa opportunità è limitata, poiché la promozione Flash 180 è disponibile solamente fino al 14 settembre. I clienti Iliad esistenti non devono sentirsi esclusi, poiché possono anch’essi cogliere i vantaggi di questa offerta. Per farlo, devono semplicemente accedere alla propria area personale sul sito dell’operatore.