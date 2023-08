I Puffi hanno cambiato stile nei fumetti per la prima volta

Per la prima volta in 65 anni di vita è uscita una collana che si propone di pubblicare storie a fumetti sui Puffi con uno stile diverso dal solito.

Dopo 65 anni di vita, i fumetti sui Puffi sono stati presentati con uno stile completamente diverso da quello che conosciamo. L’editore Le Lombard ha pubblicato a maggio la storia Qui est ce schtroumpf?, traducibile come “Chi è questo Puffo?”, in cui l’aspetto dei Puffi è diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto in questi decenni.

Ecco alcune immagini.

A realizzare il volume è stato Tébo, un autore umoristico molto apprezzato per quanto riguarda la produzione franco-belga di fumetti, e che in passato ha già messo mano ad un altro mostro sacro come Topolino.

Lo stesso artista ha dichiarato:

Non avevo intenzione di fare una parodia o un album che facesse da tributo a Peyo (il creatore dei Puffi ndr). I personaggi mi sono stati concessi in prestito, ma ho utilizzato sempre il mio umorismo, ed il mio modo di raccontare le storie.

Oltre a creare il suo Puffo, l’artista Tébo ha anche modificato alcuni personaggi, come Puffo Forzuto.

La collana che proporrà i personaggi dei Puffi in uno stile differente, sotto la guida di importanti autori franco-belgi proseguirà, e sarà intitolata One-shot Schtroumpfs par…