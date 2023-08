Fumo: in Canada si contrasta con avvertenze sanitarie su ogni sigaretta

Il Canada ha implementato una misura rivoluzionaria nella lotta contro il fumo, rendendo obbligatorio l’inserimento di avvertenze contro il tabacco su ogni singola sigaretta a partire dalla seconda settimana di agosto 2023. Questa è la prima norma del genere mai introdotta a livello mondiale e fa parte di un pacchetto di misure rigorose contro il fumo, approvato dal governo di Ottawa.

Le avvertenze includeranno messaggi come “veleno in ogni boccata”, “il fumo uccide” o “le sigarette causano impotenza”. Questa iniziativa è stata adottata a causa delle gravi conseguenze del tabagismo in Canada, con circa 48 mila morti premature evitabili e 40 malattie diverse, tra cui tumori e problemi cardiaci, attribuibili al fumo.

I giovani sono particolarmente vulnerabili alla dipendenza dal tabacco, e i costi sanitari ed economici correlati al consumo di tabacco sono enormi, con 12,3 miliardi di dollari di costi indiretti e 6,1 miliardi di costi diretti stimati. Nonostante i fumatori costituiscano solo il 13% della popolazione canadese, i costi sanitari correlati al tabacco rappresentano il 47% di tutte le spese sanitarie legate al consumo di sostanze.

Nel 2001, il Canada è stato il primo paese al mondo a imporre avvertenze sanitarie illustrate sui pacchetti di sigarette, e ora ha deciso di portare avanti la lotta contro il tabagismo estendendo gli avvisi anche sulle stesse sigarette, per mantenere alta l’attenzione dei consumatori.

Numerose ricerche mediche hanno dimostrato l’efficacia del periodico aggiornamento delle avvertenze con nuove immagini e testi, diffusi anche al di fuori dei pacchetti, per aumentare la consapevolezza riguardo agli effetti nocivi del fumo per la salute, sia tra i fumatori che tra i non fumatori.

La Tobacco products appearance, packaging and labelling regulation agisce in questa direzione, incrementando la frequenza delle avvertenze sanitarie e obbligando i produttori di tabacco a cambiare i messaggi e le immagini ogni due o tre anni, a seconda del prodotto. Inoltre, la nuova legge impone che le avvertenze occupino almeno il 75% della superficie visibile dei pacchetti.

In futuro, potrebbero esserci ulteriori azioni contro il tabagismo, come l’aumento delle tasse sul tabacco e ulteriori regolamenti e limitazioni sul vaping, nell’incessante lotta del Canada per proteggere la salute pubblica e ridurre il consumo di tabacco.