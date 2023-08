Assassin’s Creed Mirage potrebbe includere microtransazioni e acquisti in-game

Assassin’s Creed Mirage potrebbe includere delle microtransazioni. A confermarlo sarebbe la scheda pubblicata dall’ente di classificazione dei videogiochi tedesco, in cui si fa riferimento alla presenza di acquisti in-game opzionali tra cui livelli bonus, skin, moneta virtuale, moneta di gioco, abbonamenti e miglioramenti (come la rimozione delle pubblicità).

#AssassinsCreed Mirage has been rated in Germany! The rating's translation cites the game contains options to purchase additional content directly such as ▪️ Bonus Levels

▪️ Skins

▪️ Virtual Coins

▪️ In-game Currency

▪️ Subscriptions

▪️ Upgrades (such as disabling advertising) pic.twitter.com/HwY0nZAOhl — Access The Animus (@AccessTheAnimus) August 6, 2023

Ora, non è chiaro se questi contenuti saranno presenti all’interno di Assassin’s Creed Mirage o se si tratti perlopiù di una descrizione generica, anche perché, per esempio, la presenza della possibilità di rimuovere la pubblicità è senza dubbio strana dato che si tratta di un acquisto più da gioco mobile che da uno per PC e console. Inoltre, anche la voce “abbonamenti” potrebbe non riguardare direttamente il gioco, ma fare riferimento a Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft che includerà anche il nuovo Assassin’s Creed.

Insomma, la situazione riguardanti le microtransazioni di Assassin’s Creed Mirage sembra ancora nebulosa e tutta da chiarire. La presenza di microtransazioni potrebbe anche riguardare solo la presenza di eventuali DLC e bonus preorder, anche se il team ha rivelato che per il momento non è prevista alcuna espansione per il gioco. In mancanza di info ufficiali, restiamo dunque in attesa di eventuali chiarimenti sulla questione.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile a partire dal 12 ottobre 2023 per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5.