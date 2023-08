Apple si sta dando una svegliata: il colosso cerca decine di esperti nel campo delle IA del machine learning

L’evoluzione delle tecnologie di intelligenza artificiale sta procedendo rapidamente. Attualmente, OpenAI guida la corsa con ChatGPT, mentre quasi tutte le aziende tech stanno cercando di ottenere una fetta della torta. Tuttavia, sembra che questa corsa alle IA generative stia lasciando indietro alcuni brand illustri. A partire da Apple, che – secondo alcune fonti – sarebbe distante almeno un paio di anni dal riuscire a presentare al pubblico un chatbot con capacità analoghe a Bard, Bing Chat o ChatGPT.

Ad ogni modo, questo non significa che Apple voglia rimanere a guardare. Anzi. Il colosso tecnologico ha recentemente pubblicato molti annunci di lavoro nel campo dell’IA generativa, un’area in cui sembrava non avere piani dettagliati fino a pochissimi mesi fa. Gli annunci di lavoro non sono stati pubblicati solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e in Asia.

Vale la pena di precisare che, sebbene oggi i LLM siano impiegati soprattutto per alimentare chatbot testuali, queste tecnologie potrebbero in realtà avere un impatto estremamente significativo anche sull’evoluzione degli assistenti vocali. Sappiamo che Amazon sta già lavorando ad alcune possibili applicazioni per rendere Alexa estremamente più intelligente e avanzata di quanto sia oggi e anche Google sta facendo altrettanto. Insomma, rimanere indietro nella corsa per le IA generative potrebbe penalizzare anche Siri, che già oggi è – sotto molti versi – alcuni passi indietro rispetto ai suoi diretti competitor.

In uno degli annunci pubblicati da Apple, si legge che Apple sta cercando “un candidato con un comprovato track record nella ricerca di ML applicata”. L’annuncio continua così: “Le responsabilità nel ruolo includeranno l’addestramento di modelli di linguaggio su larga scala e multimodali su backend distribuiti, l’implementazione di architetture neurali compatte come i transformer in modo efficiente su dispositivi e l’apprendimento di politiche che possono essere personalizzate per l’utente in modo rispettoso della privacy.”

Purtroppo, non ci sono informazioni dettagliate sui piani dell’azienda riguardo all’intelligenza artificiale. Tuttavia, alcune voci suggeriscono che Apple utilizzerà questa tecnologia per rendere Siri più intelligente e funzionale. Sì, ci sono già molti chatbot basati su IA sul mercato. Ma nessuno di essi ha funzionalità di assistente vocale.