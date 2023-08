TikTok, arriva la rivoluzione: in UE sarà possibile disattivare la profilazione, ecco come viene stravolto il feed “Per Te”

TikTok permetterà agli utenti dell’Unione Europea di disattivare la profilazione dei video per rispettare le nuove regole del Digital Services Act (DSA). In conformità con le normative, l’app consentirà di ritirare il consenso alla profilazione, evitando così che l’algoritmo personalizzi il feed Per Te e Live sulla base dei gusti e delle preferenze degli utenti.

Questo comporterà un cambiamento significativo nell’esperienza di utilizzo, poiché i video saranno mostrati in ordine cronologico anziché basati sul profilo personale. Insomma, uno stravolgimento totale della filosofia dietro all’applicazione cinese, che ha fatto proprio del feed iper-personalizzato il suo principale punto di forza (poi imitatissimo da social rivali come Instagram e YouTube).

Anche la ricerca dei contenuti e i feed delle persone seguite seguiranno questa logica. La regolamentazione europea mira a garantire agli utenti un maggiore controllo sulla personalizzazione delle piattaforme digitali, come anche annunciato da Meta, che consentirà ai suoi utenti di ritirare il consenso sulla pubblicità personalizzata su Facebook e Instagram. La disattivazione del feed personalizzato è completamente opzionale: sta all’utente scegliere se privilegiare la sua privacy oppure la pertinenza dei contenuti.

In una nota, la società ha spiegato che, come parte dei suoi sforzi per rispettare i requisiti imposti dalle nuove regole dell’UE, presto darà agli utenti europei una nuova modalità per scoprire i contenuti su TikTok. “Questo significherà che i feed Per Te e Live mostreranno video popolari nell’area in cui risiedi e nel resto del mondo, anziché consigliare agli utenti video basati sugli interessi personali”, spiega ByteDance.