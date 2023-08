Redfall, nessun supporto per il gioco: il silenzio di Arkane indispettisce i giocatori

Molti videogiocatori hanno reputato indifendibile il comportamento di Arkane dopo il lancio di Redfall. Il gioco è stato lanciato lo scorso 2 maggio e da allora, a parte l’uscita di qualche patch che ha risolto ben poco in termini di performance, il gioco non ha ricevuto l’aggiunta di nessun contenuto o update di peso.

Il silenzio del team riguardo al supporto post-lancio del gioco non ha fatto altro che indispettire ulteriormente tutti quei giocatori che hanno cercato sempre di difendere il gioco, credendo in una seconda rinascita del progetto. Dopo un lancio disastroso e la valanga di critiche mosse dalla community, Arkane aveva promesso l’arrivo di aggiornamenti che avrebbero introdotto, tra le altre cose, anche la tanto agognata modalità a 60 fotogrammi al secondo su Series X. E invece, ad oggi, nulla di tutto questo si è concretizzato.

Molti utenti, tra l’altro, sono ancora in attesa dell’aggiunta dei personaggi aggiuntivi e lo stesso Phil Spencer aveva dichiarato che il team avrebbe continuato a supportare Redfall, facendo intendere che sarebbero arrivati dei contenuti extra.

Insomma, l’idea è che Redfall sia stato invece un po’ abbandonato a se stesso. Va detto che gli scarsi risultati di vendita potrebbero aver convinto Microsoft a impiegare le risorse necessarie per l’aggiornamento di Redfall su ben altri progetti, tra cui il nuovo titolo single player di Arkane che dovrebbe essere già in sviluppo. Ma qualunque sia il motivo di tale silenzio, i videogiocatori vorrebbero che il team fosse più chiaro riguardo i piani futuri per Redfall, così da comprendere se il gioco continuerà in qualche modo ad essere supportato in futuro.

Per il resto vi ricordiamo che Redfall è disponibile per PC e Xbox Series X e S dal 2 maggio 2023.