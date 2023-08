L’ammissione di Apple: “il mercato degli smartphone è in declino, il lancio dell’iPhone 15 sarà difficile”

Apple ha recentemente annunciato i risultati della call sui guadagni del secondo trimestre del 2023, rivelando che la divisione iPhone ha generato 39,67 miliardi di dollari in tre mesi. Tuttavia, questo importo è risultato essere del 2% inferiore rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, sottolineando un preoccupante declino del mercato statunitense degli smartphone.

Questo andamento ha spinto l’azienda a rivedere le sue strategie e a cercare nuove fonti di guadagno per ridurre la sua dipendenza dal mercato statunitense. Con l’iPhone 15 in arrivo, Apple si prepara ad affrontare questa sfida con l’introduzione di funzionalità esclusive per attrarre l’attenzione dei consumatori.

Tuttavia, il declino del mercato degli smartphone negli Stati Uniti potrebbe rappresentare una sfida per il successo del nuovo iPhone, che promette di essere l’aggiornamento più significativo del dispositivo negli ultimi tre anni. Tradizionalmente, Apple ha puntato sulle nuove funzionalità per catalizzare l’interesse degli acquirenti, ma in un mercato in calo, questo approccio potrebbe non essere sufficiente.

Nonostante le difficoltà, Apple non si arrende e si sta adattando alla situazione. L’azienda sta cercando di migliorare altri settori che generano guadagni e di espandersi in mercati al di fuori degli Stati Uniti. Secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman, è molto probabile che l’iPhone 15 verrà presentato il prossimo 12 settembre.