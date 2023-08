Google ha integrato un correttore grammaticale basato su IA nel suo motore di ricerca

È possibile attivarlo cercando le query "correttore" o "controllo grammaticale". Per il momento funziona solo in inglese e c'è anche un altro limite... curioso.

Google ha aggiunto un correttore grammaticale al suo popolare motore di ricerca per competere con Grammarly e altri servizi simili. La funzione è attivabile digitando frasi come “controllo grammaticale” o “correttore grammaticale”. Insomma, funziona in modo simile alla calcolatrice, che si attiva inserendo un calcolo matematico nella barra di ricerca.

Se viene rilevato un errore, Google riscrive la frase e mostra le modifiche. Lo strumento è alimentato dall’intelligenza artificiale ma potrebbe non essere sempre preciso, soprattutto con frasi o frammenti anziché intere frasi.

Almeno inizialmente, il nuovo strumento sarà disponibile esclusivamente in inglese. Curiosamente – e a differenza di altri correttori – il servizio ha una serie di filtri, che bloccano il tentativo di correzione. Ad esempio, la nuova funzione di Google si rifiuterà di verificare la correttezza delle frasi con contenuti pericolosi, molesti, sessualmente espliciti o legati alla violenza.

Google ha già introdotto alcuni strumenti per il controllo della grammatica all’interno di alcuni suoi popolari servizi, tra cui Gmail e Google Drive. L’aggiunta di questa funzione a Search semplifica il controllo grammaticale direttamente dalla barra di ricerca.