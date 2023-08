Gli scienziati statunitensi riescono, per la seconda volta, a produrre energia in una reazione di fusione nucleare

Gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory hanno fatto un passo avanti significativo nel campo della fusione nucleare, ottenendo per la seconda volta un guadagno netto di energia in un esperimento. Il 30 luglio, nell’ambito della National Ignition Facility (NIF), è stata ripetuta la scoperta dell’accensione della fusione, con un rendimento energetico superiore rispetto a un esperimento precedente di dicembre. Sebbene i risultati siano ancora in fase di analisi, questa importante scoperta potrebbe aprire la strada a progressi nella difesa nazionale e nel futuro dell’energia pulita. La fusione nucleare è da tempo considerata una delle fonti di energia più promettenti per il futuro. Proprio come il sole, che utilizza la fusione nucleare per generare energia, gli scienziati cercano da decenni di sviluppare questa tecnologia sulla Terra. Ora, grazie ai progressi compiuti, un futuro in cui la fusione nucleare potrebbe contribuire a frenare il cambiamento climatico sembra più vicino.

La Lawrence Livermore ottiene, di nuovo, un guadagno netto di energia

La Lawrence Livermore ha ottenuto un guadagno netto di energia in un esperimento di fusione già con il laser il 5 dicembre 2022. Gli scienziati hanno puntato un laser su un bersaglio di combustibile per fondere due atomi leggeri in uno più denso, rilasciando l’energia. L’esperimento ha raggiunto brevemente la cosiddetta accensione da fusione, generando 3,15 megajoule di energia in uscita dopo che il laser ha fornito 2,05 megajoule al bersaglio, ha detto il Dipartimento dell’Energia. In altre parole, ha prodotto più energia dalla fusione rispetto all’energia laser utilizzata per guidarla, ha detto il dipartimento. Se le aziende riusciranno a portare la tecnologia a un livello commerciale nei prossimi decenni, la fusione nucleare potrebbe diventare una soluzione sostenibile e pulita per le nostre esigenze energetiche.