Dylan Dog: morto il disegnatore Giuseppe Montanari

Lo scorso 5 agosto si è spento il disegnatore Giuseppe Montanari, storico disegnatori di Dylan Dog, che è morto all’età di 86 anni. L’autore aveva fatto il suo esordio sulla testata nei primissimi numeri, con l’albo numero 3 dal titolo Le Notti della Luna Piena.

I fumetti di Giuseppe Montanari sull’indagatore dell’incubo sono stati realizzati in coppia con l’artista Ernesto Grassani, producendo alcune delle più amate storie di Dylan Dog.

Giuseppe Montanari è nato nel 1936 in provincia di Bologna, e iniziò la sua carriera nel 1954 con lo Studio D’Ami, prima su “I tre Bill”, e poi con storie western apparse in appendice a “Cucciolo” e “Tiramolla”. Negli anni Sessanta inizia a lavorare per l’Editoriale Corno sulle copertine di “Maschera Nera” e di “Gordon” prima di passare ai fumetti erotici. Nel 1974 inizia a lavorare per “Lanciostory”.

Ritornò in Bonelli per Il Piccolo Ranger, e poi entrò nel roster dei disegnatori di Dylan Dog, realizzando storie in tandem con Ernesto Grassani. Nel dicembre del 2021 diventa copertinista del bimestrale Dylan Dog Oldboy, in coppia con Paolo Bacilieri.