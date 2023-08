Diabete: come controllare e gestire i livelli di glicemia in estate

Una gestione consapevole e l'utilizzo adeguato della tecnologia possono migliorare il controllo del diabete in estate.

Gestire il diabete in estate presenta sfide uniche, con fattori come le temperature elevate, i cambiamenti nella routine e le tentazioni alimentari che possono influenzare la glicemia. L’esperta diabetologa pediatra, Barbara Predieri, condivide i punti cruciali da considerare per garantire un controllo adeguato durante questa stagione.

Le alte temperature possono complicare il controllo glicemico a causa della maggiore sudorazione e disidratazione, che possono influire sull’assorbimento dell’insulina e portare a picchi di zucchero nel sangue. Durante le vacanze o l’attività fisica, i pasti irregolari e gli orari del sonno alterati possono rendere difficile mantenere la stabilità glicemica. Rispettare i tempi tra l’assunzione di insulina e il consumo di cibo è fondamentale.

L’aumento dell’attività fisica estiva, come il nuoto o l’escursionismo, può abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Adattare il piano terapeutico per prevenire l’ipoglicemia è importante, specialmente nelle ore più calde. Il consumo eccessivo di cibi zuccherati e bevande alcoliche può influenzare la variabilità glicemica, richiedendo moderazione e consapevolezza.

Durante i pasti fuori casa, l’aumento dell’assunzione di carboidrati può richiedere regolazioni per mantenere i livelli di glicemia stabili. Mantenersi ben idratati è cruciale, poiché l’acqua contribuisce all’efficacia dell’insulina. Evitare bevande zuccherate è consigliato, soprattutto per coloro che utilizzano sensori glicemici.

Sbalzi di temperatura, come entrare in acqua fredda o affrontare ambienti climatici diversi, possono portare a cali della glicemia. Lo stress durante le vacanze può influenzare la variabilità glicemica, rendendo necessario un monitoraggio attento.

Viaggiare in fusi orari diversi richiede regolazioni nei pasti e nelle terapie. La corretta gestione dei dispositivi di controllo è essenziale, e l’aggiornamento manuale dell’ora nei microinfusori e sensori è cruciale. Assicurarsi di avere scorte sufficienti di farmaci e attrezzature è fondamentale, specialmente durante le procedure di sicurezza aeroportuale.

Le alte temperature richiedono una revisione delle terapie per evitare complicazioni. Monitorare regolarmente la glicemia con sensori consente un intervento tempestivo. L’insulina richiede conservazione appropriata per mantenere la sua efficacia, e l’uso di accessori refrigerati può essere di aiuto.

La tecnologia offre un valido supporto nella gestione del diabete estivo, consentendo una maggiore flessibilità. Dispositivi adesivi per la misurazione continua del glucosio e microinfusori aiutano a mantenere il controllo. Tuttavia, è importante prendere precauzioni contro il distacco precoce dei dispositivi, soprattutto durante le attività acquatiche.