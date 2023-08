I Am Groot: trailer della seconda stagione per Disney+

A sorpresa, Disney+ annuncia una seconda stagione della serie antologica di corti animati I Am Groot, in arrivo il 6 settembre sulla piattaforma.

Non era stata annunciata e, a quanto ne sapevamo, le avventure di “baby” Groot si erano concluse da tempo e la sua ultima apparizione doveva essere nella serie animata antologica I Am Groot, uscita la scorsa estate su Disney+. A quanto pare, però, Marvel ha voluto fare una sorpresa a uno degli eroi più amati della sua scuderia, dedicandogli una seconda (inattesa) stagione composta di cinque puntate, in arrivo il prossimo 6 settembre, stando a quanto promesso dal trailer appena rilasciato.

I Am Groot è una miniserie tv animata esclusiva per Disney+, in cinque episodi della durata di circa cinque minuti l’uno (credits compresi) di genere fantastico-fantascientifico, virata sulla commedia per tutta la famiglia. Vede protagonista il simpatico Groot, seconda (e omonima) incarnazione del Flora Colossus co-protagonista della saga cinematografica de I Guardiani della Galassia, a sua volta facente parte del Marvel Cinematic Universe. I cinque episodi sono canon all’interno dell’MCU ma, pur facendo parte della stessa miniserie, sono slegati tra di loro all’interno del catalogo Marvel presente su Disney+ e sono ambientati dopo la fine di Guardiani della Galassia Vol.1, che vede la sua “nascita”, ma non hanno una collocazione spazio-temporale precisa, anche se sicuramente precedente agli eventi che lo vedono ormai “adolescente” in Avengers: Infinity War. Sappiamo ora che la seconda stagione sarà sempre composta di cinque episodi, di cui però non conosciamo la durata, ma possiamo immaginare sarà comparabile. Stessa cosa per la collocazione temporale. James Gunn, regista e sceneggiatore dei film principali e degli special televisivi, ha naturalmente supervisionato (e co-prodotto) la prima serie, che tuttavia è stata scritta e diretta da Kirsten Lepore, animatrice americana specializzata in corti. Non sappiamo (ancora) se abbia avuto un ruolo in questa seconda stagione.

L’ideatore de I Guardiani della Galassia è stato il fumettista Arnold Drake, con Gene Colan come creatore grafico, ma in realtà della formazione originale del 1969, nei film del MCU, è presente solo Yondu Udonta. Quelli che poi sono stati selezionati da James Gunn per i suoi film sono personaggi raccolti, sul finire dei primi anni 2000, per una nuova formazione susseguente alla saga fumettistica Annihilation: Conquest. Le origini dei personaggi, al cinema, sono state in gran parte rimodellate.

