Zuccheri salutari: scopri le alternative naturali ai dolcificanti artificiali

Gli zuccheri e i dolcificanti artificiali sono al centro di un acceso dibattito sulla salute. In attesa della dichiarazione ufficiale dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro riguardo all’aspartame, sempre più persone cercano alternative più salutari. CiboCrudo, un noto brand italiano di cibo plant-based e crudista, ha selezionato 4 tipi di zuccheri insoliti e benefici per la salute.

Xilitolo di betulla: Lo xilitolo è un edulcorante naturale che ha lo stesso aspetto e gusto dello zucchero raffinato, ma con il 40% in meno di calorie e un basso indice glicemico. Si estrae naturalmente dal legno di betulle finlandesi ed è noto per inibire la crescita batterica responsabile della carie.

Lucuma: Questo frutto dalle popolazioni andine è utilizzato da secoli per le sue proprietà energizzanti e curative. La lucuma è una fonte di minerali come fosforo e ferro, nonché vitamine come la riboflavina (vitamina B2) e la tiamina. Ha un gusto dolce che ricorda il caramello e può essere utilizzata in polvere come dolcificante.

Stevia Rebaudiana: Utilizzata da millenni dai nativi Guaraní del Paraguay, la stevia è un dolcificante naturale senza calorie, che possiede un potere dolcificante superiore a quello dello zucchero comune, senza favorire le carie. È considerata un valido aiuto per i diabetici e coloro che soffrono di ipertensione.

Zucchero di dattero: Composto solo da datteri essiccati e tritati, questo zucchero ha un aspetto simile a quello di canna ma è molto più ricco di proprietà benefiche. Oltre ad arricchire ricette dolci e salate, possiede azione antiossidante, antinfiammatoria e anti-invecchiamento. Contiene anche preziosissime fibre e minerali come potassio, manganese e rame.

Secondo Ludovico Danese di CiboCrudo, la scelta degli zuccheri da consumare non è tanto una questione di tipo, ma di consapevolezza e attenzione alla quantità e qualità del cibo. Ridurre l’apporto di zuccheri semplici, preferire carboidrati a basso indice glicemico e aumentare l’attività fisica sono fondamentali per uno stile di vita salubre. Optare per alimenti crudi o poco processati permette di godere al meglio delle loro virtù nutrizionali.