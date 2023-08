The Kill Room: il trailer del film che riunisce Samuel L. Jackson e Uma Thurman

Samuel L. Jackson e Uma Thurman sono tornati insieme a lavorare nel thriller The Kill Room. Ecco il trailer.

A trent’anni di distanza da Pulp Fiction due storici interpreti sono tornati insieme per lavorare ad un nuovo lungometraggio action thriller, stiamo parlando di Samuel L. Jackson e di Uma Thurman, e del film The Kill Room, di cui qui sotto vi proponiamo il trailer.

Ecco il filmato.

Al centro di The Kill Room ci saranno un sicario interpretato da Joe Manganiello, il suo capo che sarà proprio Samuel L. Jackson, ed una mercante d’arte, ovvero Uma Thurman. Un piano organizzato dal sicario e dal suo capo per il riciclaggio di denaro porterà il character di Joe Manganiello a partecipare ad una serata d’arte d’avanguardia in cui sarà presente il personaggio di Uma Thurman, il cui nome è Patrice Capullo. Da qui nascerà uno scontro tra due mondi agli opposti, che avrà a che fare con l’assassinio di un oligarca russo.

The Kill Room è un film scritto da Jonathan Jacobson, diretto da Nicol Paone. Jordan Yale Levine, Jordan Beckerman e Jon Keeyes sono i produttori per Yale Productions, assieme ad Anne Clements di Idiot Savant Pictures; gli altri addetti alla produzione sono Paone, Thurman, Dannielle Thomas e Jason Weinberg di Untitled Entertainment, e William Rosenfeld di Such Content.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 29 settembre.