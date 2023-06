WordPress ha presentato un’IA che scrive gli articoli al posto tuo

WordPress ha presentato un plug-in che integrerà un servizio d’intelligenza artificiale direttamente all’interno della sua piattaforma. Si chiama Jetpack AI Assistant e sarà disponibile gratuitamente per gli utenti di WordPress.com “per un periodo limitato”. Il piano gratuito supporta fino a 20 richieste gratuite, dopodiché sarà possibile continuare ad usare l’IA generativa – che funziona in modo simile a ChatGPT – pagando un abbonamento mensile dal prezzo di 10 dollari.

È solo l’ultimo un software di generazione di testo basato su intelligenza artificiale a venire integrato nativamente su una grossa piattaforma. Ad ogni modo, WordPress è la più grande piattaforma di blogging e gestione dei contenuti al mondo e questa integrazione potrebbe aumentare significativamente la diffusione di questa tecnologia sul web.

Automattic, l’azienda che possiede e controlla WordPress.com, sostiene che Jetpack AI Assistant sia in grado di facilitare e velocizzare la stesura di contenuti per il web. Automattic descrive lo strumento come un “compagno di scrittura creativa” che consente agli utenti di “generare contenuti diversificati con un semplice comando, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo richiesti nella creazione di contenuti”.

Le demo distribuire dall’azienda mostrano l’utilizzo dello strumento per riassumere un articolo di blog in un titolo, regolare il tono del testo (gli utenti possono scegliere tra opzioni come “formale”, “provocatorio” e “umoristico”) e persino generare un intero articolo di blog a partire da un singolo suggerimento: “Scrivi una lista dei luoghi da visitare assolutamente a Tokyo e dammi una tabella con i tassi di cambio da JPY a USD ed Euro”. Automattic afferma che lo strumento può anche correggere l’ortografia e la grammatica e tradurre tra 12 diverse lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, cinese e hindi.