Transizione ecologica: esperienze e soluzioni da esperti del settore

Il 20 giugno, in un evento di diretta streaming online, l’Istud Business School organizzerà l’European Colloquium dal titolo “La Transizione Ecologica (raccontata da chi la fa). Le buone pratiche della sostenibilità”. L’occasione sarà l’uscita del libro omonimo, edito dalla stessa Istud Business School e curato da Maurizio Guandalini. Il libro riunisce le esperienze e le opinioni di un gruppo selezionato di leader aziendali, professionisti, docenti universitari e tecnici che si trovano in prima linea nell’affrontare la sfida della transizione verso un’economia verde.

Il libro e il workshop si concentrano su domande cruciali relative alla sostenibilità. Come potremo rispettare il divieto di vendita di automobili a benzina e diesel entro il 2035? E cosa fare per affrontare il divieto delle caldaie a gas dal 2029? È possibile raggiungere la piena decarbonizzazione mantenendo una crescita economica sostenibile? Come affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici che portano a eventi estremi come le alluvioni in Emilia-Romagna?

L’evento offre l’opportunità di ascoltare le opinioni di esperti provenienti da diverse industrie e settori. Il libro “La Transizione Ecologica (raccontata da chi la fa)” fornisce un quadro completo degli sviluppi della transizione ecologica in Italia, tenendo conto delle sfide incontrate durante la pandemia, il conflitto russo-ucraino e le alluvioni in Emilia-Romagna. Maurizio Guandalini, presidente dell’evento e curatore del libro, sottolinea l’importanza di affrontare la transizione ecologica gradualmente, ascoltando tutte le parti interessate e adottando soluzioni ponderate che superino le divisioni inutili.

Marella Caramazza, direttore generale di Istud Business School, sottolinea l’urgenza di formare una nuova classe manageriale che sia in grado di guidare le aziende verso scelte strategiche improntate all’impatto ambientale e sociale. La rapidità con cui si diffondono le emergenze sanitarie, i conflitti e i cambiamenti climatici richiede una visione e una valutazione olistica delle strategie aziendali che consideri gli impatti qualitativi e quantitativi sull’ambiente e la società.

Il workshop vedrà la partecipazione di esperti di varie organizzazioni, tra cui Alessandro Marangoni di Althesys Strategic Consultants, Elena Jachia della Fondazione Cariplo, Danilo Bonato di Erion Compliance Organization, Valentino Piana dell’Università delle Scienze Applicate della Svizzera Occidentale, Riccardo Bani di Teon, Massimiliano Braghin di Infinityhub S.p.A Benefit, Fabio Golinelli di Abb Electrification, Marcello Donini di E.On Italia e Paolo Peroni di Rödl&Partner.