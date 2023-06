Transformers: Il Risveglio, il video con Emis Killa, featurette e le foto ufficiali

Il debutto odierno nelle sale cinematografiche italiane di Transformers: Il Risveglio ha un testimonial d’eccezione, il rapper Emis Killa, che ha girato un singolare promo “motivazionale” per l’uscita del film, che vi proponiamo oggi insieme alle foto ufficiali, a uno spot con i protagonisti e scene inedite e un breve dietro le quinte dedicato ai voice actor originali di alcuni dei protagonisti: Peter Cullen per Optimus Prime, Pete Davidson come Mirage, Ron Perlman nel ruolo di Optimus Primal, Peter Dinklage in quello di Scourge, Michelle Yeoh nei panni di Airazor. In più, due nuovissime featurette dal dietro le quinte, in versione italiana.

Vi ricordiamo che in questo film esordiscono i Maximal, ormai leggendari nelle action figure e nelle serie animate ma, al contempo, entrati solo ora a far parte dell’universo dei film live action. Abbiamo il loro leader, Optimus Primal, Airazor, dominatrice dei cieli, l’inarrestabile Rhinox e infine l’agile Cheetor. I Maximal qui avranno origini diverse rispetto a quelli del classico cartone Beast Wars: Transformers, da noi noto come Biocombat: mentre il cartoon era una sorta di sequel della serie classica ambientata in un futuro distante 300 anni, qui combatteranno in un prequel della serie cinematografica, ambientato a metà degli anni ’90.

Vi ricordiamo altresì che fino al 9 giugno su Sky c’è il canale Sky Cinema Collection – Transformers, interamente dedicato ai film diretti da Michael Bay e basati sulle action figure e sulle serie animate di Hasbro e Takara Tomy degli anni ’80.

Questa la sinossi della pellicola, uscita oggi nelle sale italiane in 420 copie, con Eagle Pictures:

I Transformers tornano all’azione. coinvolti ancora una volta nelle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori in tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un’epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

