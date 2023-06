The Witcher 3: i character poster in attesa del trailer di domani

I nuovi character poster della stagione 3 di The Witcher ci riportano nel Continente, con Geralt di Rivia, Yennefer di Vengerberg, la principessa Cirilla e… Ranuncolo, confermando che la prima tranche di episodi è prevista per il 29 giugno, con la seconda prevista per il 29 luglio. Per il trailer, invece, avremo davvero poco da attendere, dato che uscirà nella giornata di domani. Ricordiamo che oltre a un non ben precisato villain (che appare brevemente nel primo teaser) nella nuova stagione ci saranno anche altri nuovi personaggi come il Principe Radovid, Mistle, Milva e Gallatin.

Hanno il potere di cambiare tutto. Il trailer della terza stagione di The Witcher è in arrivo domani 🐺⚔️ Posted by Netflix on Wednesday, June 7, 2023

Dettaglio importante, da non dimenticare, è che questa è l’ultima stagione che vedrà Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia: dalla quarta la parte passerà a Liam Hemsworth. La showrunner Lauren Hissrich, in proposito, ha dichiarato:

Si tratta di un qualcosa di importante, per tutti noi. Ci sono stati molti rumor e molte voci su questa questione, e capiamo perché gli appassionati siano così interessati. Vi chiedo però di seguire la terza stagione per permetterci di continuare a mandare avanti il progetto. Chiaramente il fatto che non ci sarà più Henry Cavill rappresenta un qualcosa di molto grosso.

Questa è la sinossi della terza stagione:

Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare la principessa Cirilla di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui spera di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Invece si rendono conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto o rischiare di perdersi di vista per sempre.

