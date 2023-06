Pikmin 4: trailer presenta l’editor dei personaggi

Pikmin 4 torna a mostrarsi in un nuovo trailer che presenta l'editor dei personaggi.

Pikmin 4 è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer che mostra l’editor dei personaggi e una sequenza che ci introduce agli eventi della storia. Come potete vedere dal filmato che trovate qui sotto l’editor, molto essenziale, consente di scegliere tra sei diverse pettinature, di modificare la corporatura e di personalizzare volto e colori delle varie parti del Pikmin. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che Pikmin 4 è il nuovo capitolo della celebre serie creata da Shigeru Miyamoto. L’obiettivo del giocatore è quello di controllare un grande numero di colorati esserini per portare a termine attività di vario tipo, come costruire nuove strutture, distruggere barriere e sconfiggere nemici.

I Pikmin si preparano a partire per un’altra grande missione in Pikmin 4 per Nintendo Switch! Queste minuscole creature simili a piantine abitano un pianeta misterioso. Coltivale, raccoglile e guidale mentre ti fai strada attraverso questo nuovo mondo con il loro aiuto – recita la descrizione ufficiale.

Pikmin sarà disponibile a partire dal 21 luglio 2023 in esclusiva su Nintendo Switch.