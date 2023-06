Meteo: la tempesta Oscar provoca alluvioni e frane sull’isola di Madeira

Nonostante le inondazioni e le frane, per fortuna, non sono stati segnalati feriti fino ad ora.

Il maltempo ha colpito l’arcipelago di Madeira, in Portogallo, con forti venti e piogge intense a causa del passaggio della tempesta Oscar. Questo evento meteorologico ha provocato alluvioni lampo, inondazioni e frane nell’isola. Il vento violento, con raffiche che hanno superato i 100 km/h, ha abbattuto numerosi alberi e ha causato la cancellazione di molti voli. Il Servizio Regionale di Protezione Civile ha registrato 71 incidenti, concentrati principalmente nelle zone di Funchal, Santa Cruz e Machico. Le scuole e le università sono rimaste chiuse e sono state imposte restrizioni ai trasporti.

Secondo quanto riportato dal giornale portoghese “Publico”, i comuni di Machico e Santa Cruz sono stati colpiti da diverse frane. L’Istituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) ha emesso un’allerta meteo di colore rosso per l’isola di Madeira, che rimarrà in vigore almeno fino alle 15:00 di oggi.

Nonostante le inondazioni e le frane, non sono stati segnalati feriti fino ad ora. Tuttavia, si sono verificati disagi nei trasporti, con ritardi e cancellazioni di voli. Da diversi giorni i meteorologi monitoravano attentamente la situazione, poiché si prevedeva un potenziale pericolo per l’arcipelago delle Azzorre e successivamente per le Isole Canarie. Attualmente, il maltempo sta interessando anche l’arcipelago spagnolo delle Canarie, dove sono attese forti precipitazioni e venti intensi, soprattutto nelle isole occidentali.