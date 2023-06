Indiana Jones e il Quadrante del Destino: aperte le prevendite, due spot ufficiali con scene inedite.

Il debutto di Indiana Jones e il Quadrante del Destino si approssima sempre più e, difatti, sono ora aperte le prevendite per la quinta, emozionante avventura conclusiva del dr. Jones, come ci ricordano i due protagonisti dell’avventura, l’inossidabile Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. I due spot presentano anche brevi frammenti inediti dalla pellicola, recentemente tra l’altro presentata in pompa magna al Festival di Cannes. Vi ricordiamo che, in attesa del debutto in sala previsto per il 28 giugno, potete (ri)vedere Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, che sono stati aggiunti in questi giorni su Disney+, per celebrare il personaggio e permettere a tutti di fare “il punto della situazione”.

Harrison Ford torna dunque nel ruolo del leggendario eroe archeologo per l’attesissimo, ultimo capitolo dell’iconico franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e infine Mads Mikkelsen (Un altro giro).

Diretto da James Mangold (già regista di pellicole come Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine) con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono gli immancabili produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le iconiche musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

