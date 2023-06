Blu e Flippy – Amici per le pinne: una clip esclusiva del film in uscita l’8 giugno

Lega Nerd vi presenta una clip esclusiva del film d’animazione dal titolo Blu e Flippy – Amici per le pinne, lungometraggio che sarà disponibile nelle sale cinematografiche dall’8 giugno. In Italia il film è distribuito da Adler Entertainment.

Ecco il filmato.

Nel video vediamo il piccolo protagonista in fuga con una vaschetta contenente un pesciolino, con i mercanti alle sue spalle. Blu e Flippy è un racconto animato di formazione e amicizia, che omaggia la storia di Mowgli. Il film è curato con animazioni in 3D di Mohammad Kheirandish.

Ecco la sinossi:

Quando un aereo precipita in mare, i delfini salvano un bambino, crescendolo come una famiglia. Il ragazzo vive una vita spensierata sotto le onde, fino a quando un mostro malvagio prende il potere del mondo sottomarino. Il ragazzo viene così esiliato sulla terraferma, dove un capitano dal cuore gentile lo accoglie. Con l’aiuto del capitano, il giovane protagonista intraprende un viaggio per risolvere il mistero sulla sua vera identità.