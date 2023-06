Batgirl: secondo Leslie Grace il film potrebbe essere distribuito, prima o poi

Leslie Grace ha vestito i panni di Batgirl in un film che, almeno per ora, non sarà visto dagli appassionati DC. Ma l’attrice crede che un giorno potrebbero esserci delle possibilità per una distribuzione.

Ecco cosa ha dichiarato:

Magari un giorno il film verrà fatto vedere. Questa esperienza mi ha fatto capire che, a volte, certe cose accadono per farti capire l’importanza ed il valore della tua stessa voce. Perciò terrò a mente tutto questo per il futuro.

E poi ha continuato: